Новости общества

12:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе завтра — Песков

12:42, 28.08.2018
Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе завтра — Песков
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выскажется по поводу пенсионной реформы в формате телеобращения.

Путин скажет свое мнение завтра, 29 августа. Время пока неизвестно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Отмечается, что сам Путин попросил применить «взвешенный, неформальный подход» при изменении пенсионного законодательства и «учитывать человеческий фактор».

Ранее стало известно, что 28 августа президент РФ может объявить о смягчении пенсионной реформы.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты