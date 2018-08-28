Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе завтра — Песков

Президент РФ Владимир Путин выскажется по поводу пенсионной реформы в формате телеобращения.

Путин скажет свое мнение завтра, 29 августа. Время пока неизвестно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Отмечается, что сам Путин попросил применить «взвешенный, неформальный подход» при изменении пенсионного законодательства и «учитывать человеческий фактор».

Ранее стало известно, что 28 августа президент РФ может объявить о смягчении пенсионной реформы.