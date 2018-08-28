Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе завтра — Песков
Президент РФ Владимир Путин выскажется по поводу пенсионной реформы в формате телеобращения.
Путин скажет свое мнение завтра, 29 августа. Время пока неизвестно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
Отмечается, что сам Путин попросил применить «взвешенный, неформальный подход» при изменении пенсионного законодательства и «учитывать человеческий фактор».
Ранее стало известно, что 28 августа президент РФ может объявить о смягчении пенсионной реформы.ОбществоВласть
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