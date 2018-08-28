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Путин может прокомментировать пенсионную реформу уже завтра

11:20, 28.08.2018
Путин может прокомментировать пенсионную реформу уже завтра
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может прокомментировать пенсионную реформу завтра, 29 августа.

«Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — приводит РБК слова Путина.

По его словам, он внимательно следил за дискуссией по поводу реформы и у него сложилось свое мнение. Путин также отметил, что хотел бы еще раз обсудить детали с членами правительств.

Ранее сообщалось, что 28 августа Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы.

ОбществоВласть Татарстан
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