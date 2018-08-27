ФАС рассмотрит иск зеленодольской компании к крупному производителю игрушек из США

Управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрит иск ООО «Зеленодольский завод по переработке полимеров «Эра» к одному из крупнейших производителей игрушек в мир — американской Hasbro Inc.



Татарстанская компания обвиняет американского производителя игрушек в недобросовестной конкуренции из-за приобретения и использования товарных знаков Twister, говорится в сообщении УФАС по РТ.

Отмечается, что дело будет рассмотрено 29 августа.

Ранее сообщалось, что кондитерская фабрика «Акконд» обратилась в УФАС по Татарстану с жалобой на незаконное использование ООО «КФ «Заинский крекер» бренда «Птица дивная»