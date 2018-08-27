Решение об ответных санкциях в отношении США примет Путин — МИД РФ
Окончательное решение о введении ответных санкций в отношении США будет принято президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, российский лидер «рассматривает разные варианты и в должное время примет соответствующее решение», пишет ТАСС.
Напомним, что сегодня вступили в силу новые санкции США против России, введенные из-за «дела Скрипалей».ОбществоВласть
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