Минздрав РФ предложил потратить на привлечение россиян к ЗОЖ почти 3 млрд рублей

Министерство здравоохранения РФ предложило направить на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, правильному питанию и отказу от вредных привычек 2,8 млрд рублей. Об этом говорится в паспорте соответствующего федерального проекта.



Как сообщает RNS со ссылкой на документ, ежегодно с 2018-го по 2024 год на привлечение россиян к ЗОЖ предлагается направлять 403,5 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что «Татмедиа» направит более миллиона рублей на создание ТВ-передач для пропаганды ЗОЖ.