«Татмедиа» направит более миллиона рублей на создание ТВ-передач для пропаганды ЗОЖ

Агентство «Татмедиа» разместило тендер на создание телевизионных программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления, распространения наркотиков и других запрещенных препаратов и веществ в Татарстане. На эти цели из республиканского бюджета выделили 1,18 млн рублей.

Согласно техническому заданию, размещенному на сайте госзакупок, победитель аукциона должен будет создать и разместить 11 ТВ-передач на русском языке. Продолжительность каждой должна быть не менее 20 и не более 25 минут.

Заявки на участие принимаются до 20 апреля. Срок оказания услуг истекает 15 декабря.

Ранее «Реальное время» писало, что «Татмедиа» разместило тендер на выбор специалистов для «адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма и экстремизма». Начальная цена аукциона составляет 1,7 млн рублей.