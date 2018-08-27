Власти Удмуртии винят в убыточности Камского моста дороги Башкирии
Власти Удмуртии считают, что одной из причин убыточности платных мостов через Каму и Буй являются плохие дороги на башкирской стороне. В Минтрансе УР рассчитывают, что соседняя республика отремонтирует свою часть трассы до Нефтекамска.
«Получается, мы переезжаем через реку Буй, а там грунтовая дорога. Дальнобойщики, если погода плохая, предпочитают там не ездить, потому что боятся застрять», — рассказал «Реальному времени» министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.
По его словам, в этом году власти Башкирии обещали взяться за ремонт дороги. Чиновник рассчитывает, что это позволит трафику расти.
Напомним, что платный мост через реки Кама и Буй стал одним из самых дорогостоящих проектов в Удмуртии. Однако он уже несколько лет остается убыточным. При расчетах предполагалось, что по мостам ежесуточно будут проезжать не менее 3000 транспортных средств. Пока транспортный поток остается на треть меньше запланированного.ОбществоИнфраструктура БашкортостанУдмуртия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым