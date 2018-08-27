Власти Удмуртии винят в убыточности Камского моста дороги Башкирии

Власти Удмуртии считают, что одной из причин убыточности платных мостов через Каму и Буй являются плохие дороги на башкирской стороне. В Минтрансе УР рассчитывают, что соседняя республика отремонтирует свою часть трассы до Нефтекамска.

«Получается, мы переезжаем через реку Буй, а там грунтовая дорога. Дальнобойщики, если погода плохая, предпочитают там не ездить, потому что боятся застрять», — рассказал «Реальному времени» министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

По его словам, в этом году власти Башкирии обещали взяться за ремонт дороги. Чиновник рассчитывает, что это позволит трафику расти.

Напомним, что платный мост через реки Кама и Буй стал одним из самых дорогостоящих проектов в Удмуртии. Однако он уже несколько лет остается убыточным. При расчетах предполагалось, что по мостам ежесуточно будут проезжать не менее 3000 транспортных средств. Пока транспортный поток остается на треть меньше запланированного.