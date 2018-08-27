Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» сдали нормы ГТО

Фото: предоставлено НКНХ

На «Нижнекамскнефтехиме» состоялся I Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором приняли участие 167 работников предприятия. На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» они сдали такие нормативы, как бег, отжимание, пресс, подтягивание, прыжок в длину, рывок гири, наклоны вперед.

По итогам фестиваля все результаты загрузят в систему АИС ГТО, где участники смогут посмотреть их в личном кабинете и узнать на какой знак отличия их выполнили. После состоится вручение золотых и серебряных знаков отличия.

Кроме этого, на учебно-тренировочной базе «Алмаш» прошел ежегодный туристический слет. На него заявились 25 команд, которым предстояло преодолеть три этапа: пройти турполосу, показать лучший результат в спортивном ориентировании в лесу и в завершении продемонстрировать художественную самодеятельность. По итогам соревнований третье место досталось Центру автоматизации, второе заняло Управление железнодорожного транспорта, первое завоевал завод Бутилового каучука, гран-при получили сотрудники научно-технологического центра.