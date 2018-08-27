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Минниханов встретился с главным инженером «РЖД» Сергеем Кобзевым

16:45, 27.08.2018
Минниханов встретился с главным инженером «РЖД» Сергеем Кобзевым
Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов встретился с заместителем генерального директора — главным инженером ОАО «РЖД» Сергеем Кобзевым. Встреча прошла в резиденции президента в казанском Кремле.

Стороны обсудили перспективы развития железнодорожного транспорта в регионе, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Кроме того, Минниханов и Кобзев затронули вопросы подготовки и проведения празднования 100-летия со дня образования станции Юдино и одноименного жилищного массива.

Ранее Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова провели торжественный прием для 50 лучших семей Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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