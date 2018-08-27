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Минниханов провел прием для лучших семей Татарстана

13:56, 27.08.2018
Минниханов провел прием для лучших семей Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова провели торжественный прием для 50 лучших семей Татарстана.

«У нас таких семей — много, но здесь, в этом зале — лучшие семьи, те, которыми мы гордимся и ставим в пример», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

В рамках торжества Минниханов вручил государственные награды РТ медали «Ана даны — Материнская слава» — многодетным мамам.

Ранее сообщалось, что до конца года многодетным семьям в Татарстане должны предоставить 800 земельных участков. При этом всем семьям участков пока не хватает.

ОбществоВласть Татарстан
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