Минниханов провел прием для лучших семей Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова провели торжественный прием для 50 лучших семей Татарстана.



«У нас таких семей — много, но здесь, в этом зале — лучшие семьи, те, которыми мы гордимся и ставим в пример», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

В рамках торжества Минниханов вручил государственные награды РТ медали «Ана даны — Материнская слава» — многодетным мамам.

Ранее сообщалось, что до конца года многодетным семьям в Татарстане должны предоставить 800 земельных участков. При этом всем семьям участков пока не хватает.