Сбербанк купил 10% акций ТЦ «Охотный Ряд» в Москве — СМИ

«Дочка» Сбербанка — ООО «Сбербанк Инвестиции» — приобрела почти 10% акций ООО «Манежная площадь», владеющего ТЦ «Охотный Ряд» около Красной площади в Москве.

Как сообщают источники РБК, сделка была рыночной, несмотря на то что центр был в залоге у банка. Эксперты оценивают сделку с одним из самых посещаемых столичных центров в 2,4—7,4 млрд руб.

Ранее единственным владельцем был бизнесмен Александр Занадворов.

Напомним, Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию СП на платформе «Яндекс.Маркета». Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка получил название «Беру». Официальный запуск запланирован на осень 2018 года.