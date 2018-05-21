«Яндекс» и Сбербанк назвали свою торговую площадку «Беру» и запустили бета-версию

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Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка» получил название «Беру». Официальный запуск запланирован на осень 2018 года. Пока доступна бета-версия ресурса.



Торговая площадка доступна на сайте и через приложения на базе iOS и Android. В каталоге несколько категорий (электроника, компьютерная техника, бытовая техника, детские товары, дом и дача, красота и здоровье, товары для животных). Разработчики обещают увеличить ассортимент до 1 млн товарных позиций. Пока их 25 тыс. единиц, сообщает «Интерфакс».

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию СП на платформе «Яндекс.Маркета» в апреле. Сообщалось, что владеть СП компании будут в равных долях. На момент закрытия сделки предприятие оценивали в 60 млрд рублей.