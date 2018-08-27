Татарстан не вошел в список регионов-получателей субсидий на выплаты многодетным семьям

Правительство России не включило Татарстан в список регионов, в которых в 2019 году будут софинансироваться расходные обязательства по поддержке семей в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.



Субсидии призваны помочь регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2019 году поддержку семей при рождении третьего ребенка или последующих детей, направленную на создание условий для повышения рождаемости.

Всего в перечень включены 62 региона, в том числе все субъекты Поволжья за исключением Татарстана.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова провели торжественный прием для 50 лучших семей Татарстана.