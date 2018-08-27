Глава Удмуртии прокомментировал отмененные ФАС результаты конкурса по Центральной площади Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что работы первого этапа благоустройства Центральной площади Ижевска удастся провести в этом году, несмотря на отмену конкурса по определению подрядчика Удмуртским УФАС России. Республике необходимо освоить 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета по проекту «Комфортная городская среда».

Глава региона выразил недоумение по поводу решения УФАС отменить результаты конкурса по определению подрядчика для проведения работ.

— Мы очень серьезно подходим к реализации любых проектов и, когда готовим план и проект производства работ, мы закладываем риски и непредвиденные обстоятельства как минимум месяц-полтора. У нас сейчас уже впритык. Не будем говорить, что всё ровно и благополучно. Странная позиция Управления ФАС. Она ничего, кроме вреда нам для города не сделала, это же не в первый раз. Но мы готовы и к этой ситуации. Пока же мы даже с некоторым опережением сделаем тот объем работы, который запланирован в 2018 году, — сказал Бречалов.

Напомним, Удмуртское УФАС России посчитало, что в документации к конкурсу должно быть установлено условие о соответствии лица, выполняющего указанные работы, требованиям законодательства РФ, а также показатели товара, позволяющего определить требования заказчика к раствору кладочному. При этом победителем конкурса был признан единственный участник — ООО «Дельта строй». Вновь конкурс состоится 13 сентября.

Работы по благоустройству в этом году должны затронуть часть Центральной площади от дома правительства до ДК «Металлург».