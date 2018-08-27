МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в 8 районах Татарстана

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило, что 28 августа в восьми районах республики ожидается четвертый класс пожарной опасности лесов.



Пожарная опасность сохранится в Верхнеуслонском, Дрожжановском, Буинском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском районах и Казани, говорится в прогнозе МЧС.

Ранее ведомство уже предупреждало, что в РТ с 23 по 31 августа местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов.