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МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в 8 районах Татарстана

14:49, 27.08.2018
МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в 8 районах Татарстана
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило, что 28 августа в восьми районах республики ожидается четвертый класс пожарной опасности лесов.

Пожарная опасность сохранится в Верхнеуслонском, Дрожжановском, Буинском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском районах и Казани, говорится в прогнозе МЧС.

Ранее ведомство уже предупреждало, что в РТ с 23 по 31 августа местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов.

Происшествия Татарстан
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