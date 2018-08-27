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Кредиторы требуют от близкого к DOMO поставщика электроники почти 1,4 млрд рублей

13:17, 27.08.2018
Кредиторы требуют от близкого к DOMO поставщика электроники почти 1,4 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Сумма требований кредиторов к ликвидируемому ООО «Югра-Электроникс» составила 1,38 млрд рублей. Данные опубликовал конкурсный управляющий на сайте единого реестра сведений о банкротствах.

Следует отметить, что сумма требований идентична сумме долга ПАО «Татфондбанк» перед «Югра-Электроникс» (1,38 млрд рублей). При этом компания считается близкой к группе DOMO, которая входила в империю Мусина.

Отмечается, что сумма внесена в реестр требований кредиторов (без штрафов и пени). При этом собрание кредиторов признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума.

Ранее от одной из компаний группы DOMO потребовали 200 млн рублей.

БизнесЭкономикаБанки Татарстан
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