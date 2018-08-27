Обвиняемый экс-проректор КАИ Гуреев признал вину лишь в злоупотреблении

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Сегодня на заседании Вахитовского райсуда Казани завкафедрой КНИТУ-КАИ им. Туполева, экс-проректор этого вуза Виктор Гуреев заявил о частичном признании своей вины по истории с контрактом на 95 млн рублей.

«В хищении не участвовал», — сказал обвиняемый. Но добавил: «Частично признаю превышение полномочий».

На заседании следователь ГСУ МВД Татарстана просил продлить домашний арест Гурееву до 1 декабря. Защита возражала.

Суд оставил ученого под домашним арестом.

Ранее фигурантами этого дела стали бизнесмены Марат Галеев и Загир Исрафилов. Гуреева задержали в июле.