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Обвиняемый экс-проректор КАИ Гуреев признал вину лишь в злоупотреблении

10:40, 27.08.2018
Обвиняемый экс-проректор КАИ Гуреев признал вину лишь в злоупотреблении
Фото: Реальное время

Сегодня на заседании Вахитовского райсуда Казани завкафедрой КНИТУ-КАИ им. Туполева, экс-проректор этого вуза Виктор Гуреев заявил о частичном признании своей вины по истории с контрактом на 95 млн рублей.

«В хищении не участвовал», — сказал обвиняемый. Но добавил: «Частично признаю превышение полномочий».

На заседании следователь ГСУ МВД Татарстана просил продлить домашний арест Гурееву до 1 декабря. Защита возражала.

Суд оставил ученого под домашним арестом.

Ранее фигурантами этого дела стали бизнесмены Марат Галеев и Загир Исрафилов. Гуреева задержали в июле.

ПроисшествияЭкономикаОбществоОбразование Татарстан
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