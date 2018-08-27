ФТС с сентября сможет требовать ликвидации компаний в суде

Федеральная таможенная служба России сможет оспаривать в суде сделки компаний и требовать ликвидации предприятий в случае нарушения законодательства.

Такие нормы вводятся для того, чтобы пресечь деятельность фирм-однодневок и создать другой способ возврата в бюджет выведенных незаконным путем денег, которые были получены нерезидентами от мнимых сделок, пишут «Известия».

Соответствующие поправки в законе «О таможенном регулировании в Российской Федерации» начнут действовать с 4 сентября.



Как считает управляющий партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев, таможня может использовать новые полномочия для повышения наполняемости бюджета, пытаясь записать в однодневки нормальных участников рынка.



Напомним, что с начала 2018 года ФТС начала отслеживать покупки россиян за границей.