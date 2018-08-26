Россиянам с 2019 года присвоят персональные кредитные рейтинги

Россияне начнут получать персональные кредитные рейтинги со следующего года. В силу вступают поправки в закон о кредитных историях.



Рейтинг будет рассчитываться на основе параметров кредитной истории — просрочка по выплатам, уровень долговой нагрузки, а также «возраст истории», пишет «Российская газета» со ссылкой на и.о. гендиректора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.

По его словам, в нововведениях заинтересованы не только банки, но и страховые компании.

«У водителей, которые допускают длительные просрочки платежей по кредитам, убыток по страховым полисам каско выше в среднем на 20%», — пояснил эксперт.

Напомним, в топ-50 российских банков по объему выданных потребительских кредитов с января по июль 2018 года вошли два банка из Татарстана — «Ак Барс» Банк и подконтрольный ПАО «Татнефть» банк «Зенит».