В топ-50 банков по выдаче потребительских кредитов попали «Ак Барс» Банк и «Зенит»

В топ-50 российских банков по объему выданных потребительских кредитов с января по июль 2018 года вошли два банка из Татарстана — «Ак Барс» Банк и подконтрольный ПАО «Татнефть» банк «Зенит».



«Ак Барс» Банк разместился на 31 строчке и выдал кредиты на 49,8 млрд рублей, что составляет 10,9 процентов активов банка. Банк «Зенит» занял 40-ю строчку с объемом выданных кредитов на сумму 30,3 млрд рублей (13,3% активов), следует из данных «Коммерсанта».



Среди банков Поволжья в рейтинг попали самарский «Русфинанс Банк» с объемом выданных кредитов в 106,3 млрд рублей и ижевский «Быстробанк» (21,4 млрд рублей).



Напомним, в первом полугодии 2018-го рост банковских вкладов населения немного ускорился, но его темпы до сих пор остаются примерно в два раза ниже, чем в 2015—2016 годах. В ПФО с оттоком вкладов столкнулся чуть ли не каждый второй банк. Подробнее о ситуации — в обзоре «Реального времени».