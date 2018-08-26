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В Альметьевске появился памятник по мотивам сказок Тукая

09:28, 26.08.2018
В Альметьевске появился памятник по мотивам сказок Тукая
Фото: vk.com

В Альметьевске накануне открылся памятник по мотивам сказок Габдуллы Тукая.

Скульптура представляет собой самого поэта, сидящего на велосипеде. Она является частью масштабного арт-проекта «Сказки о золотых яблоках».

Автором памятника выступил петербургский скульптор Павел Игнатьев. По его замыслу скульптура сочетает в себе этническую историю Татарстана и современное уличное искусство, пишет «Татар-информ».

Ранее в Альметьевске началась установка скульптуры «Каракуз» от Даши Намдакова.

ОбществоКультура Татарстан
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