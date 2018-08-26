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МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в Татарстане 27 августа

14:58, 26.08.2018
МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в Татарстане 27 августа
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило, что 27 августа в республике ожидается четвертый класс пожарной опасности лесов.

Пожарная опасность сохранится в Верхнеуслонском, Дрожжановском, Буинском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском районах и Казани, сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее ведомство уже предупреждало, что в РТ с 23 по 31 августа местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов.

Общество Татарстан
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