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Концертный директор Ротару опроверг попадание певицы в уфимскую больницу

14:22, 26.08.2018
Концертный директор Ротару опроверг попадание певицы в уфимскую больницу
Фото: ru.wikipedia.org / АКОРЕЦКИЙС

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров опроверг информацию СМИ о том, что народная артистка СССР была госпитализирована в реанимационное отделение больницы Уфы.

Ранее Ufa1.ru сообщило, что певицу после корпоратива экстренно доставили в одну из уфимских больниц и поместили в реанимацию.

«С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары. По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить. Артистка в порядке, сейчас вылетела в Москву, должна уже приземлиться… Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Происшествия Башкортостан
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