Концертный директор Ротару опроверг попадание певицы в уфимскую больницу

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров опроверг информацию СМИ о том, что народная артистка СССР была госпитализирована в реанимационное отделение больницы Уфы.



Ранее Ufa1.ru сообщило, что певицу после корпоратива экстренно доставили в одну из уфимских больниц и поместили в реанимацию.



«С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары. По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить. Артистка в порядке, сейчас вылетела в Москву, должна уже приземлиться… Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ», — приводит слова Лаврова ТАСС.