СМИ сообщили о российских «спутниках-убийцах»

В России создали спутники-убийцы для выведения из строя других космических аппаратов в космическом пространстве.

По данным The National Interest, Россия с 2013 года запустила четыре подобных спутника: «Космос-2491», «Космос-2499», «Космос-2504» и «Космос-2519».



В августе помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет на конференции в Женеве выразила обеспокоенность, что Россия запускает такие спутники в космос с целью уничтожения аппаратов других государств. Однако Москва настаивает, что спутник лишь инспектирует работу других спутников и выявляет у них проблемы и сбои.



Ранее американские СМИ рассказали, почему невозможно завоевать Россию.