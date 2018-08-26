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СМИ сообщили о российских «спутниках-убийцах»

12:25, 26.08.2018
СМИ сообщили о российских «спутниках-убийцах»
Фото: pixabay.com

В России создали спутники-убийцы для выведения из строя других космических аппаратов в космическом пространстве.

По данным The National Interest, Россия с 2013 года запустила четыре подобных спутника: «Космос-2491», «Космос-2499», «Космос-2504» и «Космос-2519».

В августе помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет на конференции в Женеве выразила обеспокоенность, что Россия запускает такие спутники в космос с целью уничтожения аппаратов других государств. Однако Москва настаивает, что спутник лишь инспектирует работу других спутников и выявляет у них проблемы и сбои.

Ранее американские СМИ рассказали, почему невозможно завоевать Россию.

ПромышленностьОПК
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