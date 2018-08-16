Американские СМИ рассказали, почему невозможно завоевать Россию
Россию невозможно завоевать из-за суровой погоды, мощной армии и особенностей национальности. Такое мнение выразил американский портал We are the Mighty.
«Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику», — приводит текст материала RT.
В статье уточняется, что желающим попробовать захватить Россию придется сражаться с «каждым русским в одиннадцати часовых поясах».
Также к странам, которые невозможно завоевать, ресурс отнес США, Китай, Индию и Афганистан.
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