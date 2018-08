Американские СМИ рассказали, почему невозможно завоевать Россию

Россию невозможно завоевать из-за суровой погоды, мощной армии и особенностей национальности. Такое мнение выразил американский портал We are the Mighty.

«Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику», — приводит текст материала RT.

В статье уточняется, что желающим попробовать захватить Россию придется сражаться с «каждым русским в одиннадцати часовых поясах».

Также к странам, которые невозможно завоевать, ресурс отнес США, Китай, Индию и Афганистан.

