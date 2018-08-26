Во Франции в 2019 году сократят более пяти тысяч госслужащих

В 2019 году правительство Франции собирается сократить около 4,5 тыс. госслужащих. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

«Сокращение числа государственных служащих — это не основа, а следствие трансформации общественных действий, которые набирают обороты с течением времени. Я уже могу сказать, что в 2020 году эта цифра превысит 10 000 человек», — сказал он в интервью Le Journal du Dimanche.

Согласно сообщению издания, в 2019 году сокращение будет сосредоточено на Министерстве финансов, общественном радиовещании и внешней сети Франции.



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