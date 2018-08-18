Москва сократила штаты Верховного суда РТ, 9 судей подали в отставку

Сразу 9 судей Верховного суда Татарстана подали в отставку. Их заявления о прекращении полномочий по собственному желанию с 15 октября 2018 года будут рассмотрены Квалификационной коллегией судей республики на будущей неделе.

Дело в том, что на днях в суд поступил приказ Судебного департамента РФ об изменении в штатном расписании областных судов в связи с реформой по созданию кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Как выяснило «Реальное время», штат Верховного суда Татарстана к середине октября приказано сократить на 16 судей и 21 работника аппарата. Однако в связи с наличием вакансии на судейские должности в реальности расстаться придется с меньшим количеством судей.

Заявления на отставку написали служители Фемиды 56-60-ти лет, которые уже подумывали об уходе на пенсию. Двое из них — Ильгиз Загидуллин и Александр Никифоров отработали в Верховном суде Татарстана по 22 года.

Также ККС РТ рассмотрит заявления Ильгиза Багаутдинова, Рустама Ибатуллова, Азата Набиуллина, Геннадия Сергеева, Рифа Набиева и их коллег — Нины Лукояновой и Эльмиры Садыковой.

«С работниками аппарата посложнее. Руководство пытается решить кадровую проблему за счет их перевода в суды районного звена», — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ВС РТ Наталья Лосева.

Напомним, создаваемые апелляционные и кассационные суды заберут часть полномочий у судей областного звена. Первоначально проект закона предполагал, что один из таких судов получит Казань. Но в ходе рассмотрения документа в Госдуме в него внесли правки, огорчившие судейское сообщество Татарстана.