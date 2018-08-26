Россия закупает золото для избавления от долларового диктата — СМИ

Россия активно скупает золото и избавляется от американских гособлигаций для ухода от долларового диктата и защиты от санкций США.

Как отмечает Die Welt, с 2008 года Россия систематически наращивает золотой запас. На данный момент он вырос до 1944 тонн. Это позволило РФ занять пятое место в мире по объемам золота. Несмотря на это Москва идет на риски, так как только в этом году драгоценный метал подешевел на 9%.

Эксперты газеты в заключение сообщили, что золото может стать более важным и весомым игроком на мировой финансовой арене, особенно на фоне действий президента США Дональда Трампа, который активно использует доллар как оружие в борьбе с другими странами.



Ранее Банк России приостановил закупку валюты до конца сентября и увеличил закупки золота.