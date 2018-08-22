Банк России увеличил закупки золота из-за предстоящих санкций — СМИ

Банк России резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов, доведя их до максимума с начала года.



В июле 2018 года им было закуплено 840 тыс. тройских унций, или более 26,1 т золота. В последний раз больше золота регулятор приобрел за месяц в ноябре 2017 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

По мнению аналитиков издания, причиной этому стала подготовка к введению новых американских санкций против России.

«Это очень мудрый шаг со стороны Путина. Россия находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от долларов и вкладываются в золото. Это защитит их от заморозки долларовых активов и санкций», — пояснил редактор издания Strategic Intelligence Джим Рикардс.



Ранее сообщалось, что 17 августа Банк России возобновил покупку валюты для Минфина РФ.