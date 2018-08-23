Банк России приостановил закупку валюты до конца сентября

Банк России с 23 августа приостановил закупки валюты на внутреннем рынке до конца сентября. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — заявили в ЦБ РФ.



Решение о восстановлении закупок Банк России примет с учетом обстановки на финансовых рынках в течения сентября.

Сегодня официальный курс евро превысил 79 рублей, а стоимость доллара приблизилась к 69 рублям, что является максимумом с начала апреля 2016 года.

Отметим, что ослабление рубля происходит на фоне закупок ЦБ валюты для Минфина на внутреннем рынке. 17 августа регулятор приобрел для ведомства валюту на 17,5 млрд рублей.

