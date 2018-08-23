Банк России приостановил закупку валюты до конца сентября
Банк России с 23 августа приостановил закупки валюты на внутреннем рынке до конца сентября. Об этом говорится на сайте регулятора.
«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — заявили в ЦБ РФ.
Решение о восстановлении закупок Банк России примет с учетом обстановки на финансовых рынках в течения сентября.
Сегодня официальный курс евро превысил 79 рублей, а стоимость доллара приблизилась к 69 рублям, что является максимумом с начала апреля 2016 года.
Отметим, что ослабление рубля происходит на фоне закупок ЦБ валюты для Минфина на внутреннем рынке. 17 августа регулятор приобрел для ведомства валюту на 17,5 млрд рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым