Демократическая партия США изменила правила выдвижения кандидата в президенты

Демократическая партия США ограничила полномочия «суперделегатов» (они могут голосовать по собственному желанию — прим. ред.) при выборе кандидата в президенты от партии. Теперь они смогут голосовать на партийном съезде не раньше второго тура.

Такое решение было принято после президентских выборов 2016 года, сообщает Politico. На них «суперделегаты» составляли около 18% голосов, большинство из них поддерживали Хиллари Клинтон.

Ранее США расширили санкции против России из-за КНДР и «вмешательства» в выборы.