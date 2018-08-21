Минпромторг планирует провести осенью очередное авиашоу

Осенью в Татарстане планируется провести очередное авиашоу. На мероприятие из бюджета республики выделят более 6,7 млн рублей.

Соответствующий тендер опубликовало Министерство промышленности и торговли РТ на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, зрители авиашоу за 2,5 часа увидят три самолета дальней авиации ВКС России, 10 воздушных судов авиации общего назначения и два вертолета. Для гостей подготовят байк-шоу с показом экстремальных номеров и праздничный концерт.

Кроме того, деньги потратят на организацию питания как минимум для 60 человек. В меню на одну персону входят тарталетки с красной икрой и с морепродуктами, мясные рулеты из телятины, сырные, овощные и фруктовые закуски и не менее четырех видов десерта. Кого собираются кормить организаторы шоу, не уточняется.



В Минпромторге на официальный запрос «Реального времени» по вопросу проведения шоу пока не ответили.



Напомним, 10 августа с похожей программой в Казани прошло авиашоу в рамках праздника «Я выбираю небо!». Тогда в программе были выступления вертолетов и легкомоторных самолетов, выставка беспилотников, байк-шоу и мастер-классы. Кроме того, в небе над Казанью с 25 по 26 августа пройдет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race.