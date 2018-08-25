Минниханов опубликовал видео с Red Bull Air Race

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Соответствующее видео президент опубликовал на своей странице в Instagram.

«Red Bull Air Race снова в Казани!», — написал Минниханов.

Напомним, состязания проходят над акваторией реки Казанки между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой. Ранее сообщалось, что осенью в Татарстане планируется провести очередное авиашоу. На мероприятие из бюджета республики выделят более 6,7 млн рублей.