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Минниханов опубликовал видео с Red Bull Air Race

19:02, 25.08.2018
Минниханов опубликовал видео с Red Bull Air Race
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Соответствующее видео президент опубликовал на своей странице в Instagram.

«Red Bull Air Race снова в Казани!», — написал Минниханов.

Red Bull Air Race снова в Казани!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 25 Авг 2018 в 6:51 PDT

Напомним, состязания проходят над акваторией реки Казанки между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой. Ранее сообщалось, что осенью в Татарстане планируется провести очередное авиашоу. На мероприятие из бюджета республики выделят более 6,7 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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