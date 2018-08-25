Глава МИД Турции возложил цветы к памятнику татарского ученого в Казани

В рамках рабочего визита в Казань министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и заместитель премьер-министра Татарстана — руководитель аппарата кабмина РТ Шамиль Гафаров посетили парк «Стамбул».



Чавушоглу и Гафаров возложили цветы к памятнику видного татарского, а впоследствии турецкого ученого и государственного деятеля Садри Максуди, сообщает пресс-служба президента РТ.



В парке состоялось мероприятие, приуроченное к 140-летию со дня рождения Максуди.

Ранее Чавушоглу и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли в гольф-клубе «Свияжские холмы» 8-й благотворительный турнир по гольфу на кубок президента РТ.