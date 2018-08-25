Минниханов и Чавушоглу открыли турнир по гольфу на кубок президента РТ

В гольф-клубе «Свияжские холмы» сегодня открыли 8-й благотворительный турнир по гольфу на кубок президента Татарстана.

В открытии приняли участие президент республики Рустам Минниханов, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко и другие.

Минниханов поблагодарил всех, кто откликнулся на предложение и прибыл в Казань.

«Мы проводим наш 8-ой турнир. Все это делается во благо детей, которым нужна помощь, и я благодарю команды, которые прибыли для участия в турнире», — сказал он.

Благотворительный турнир пройдет 25-26 августа 2018 года. В первый день состоится командный этап турнира, во второй день – индивидуальный этап и награждение победителей соревнований. Все собранные средства будут направлены на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани, передает пресс-служа президента РТ.

Ранее Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.