В казанском Юдино построят ледовый дворец

В казанском поселке Юдино построят ледовый дворец. Закладка камня в основание будущего сооружения состоится 29 августа. Мероприятие состоится в рамках празднования 100-летия со дня основания поселка, передает корреспондент «Реального времени» с совещания в мэрии Казани.

Также в муниципальную собственность передадут ДК железнодорожников. Договоренность об этом достигнута с руководством РЖД.

Праздничные мероприятия в Юдино будут проходить 28 и 29 августа, для жителей поселка выступят Элвин Грей и Стас Костюшкин.

Ранее сообщалось, что в Казани может появиться новый школьный маршрут из поселка Беляевского в Юдино.