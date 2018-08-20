В Казани может появиться новый школьный маршрут из поселка Беляевского в Юдино

В Казани планируется открыть новый школьный маршрут. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

Предполагается, что автобус будет ходить от поселка Беляевского (Ново-Юдино) до школы №151 в поселке Юдино. В настоящее время открытие этого маршрута согласовывается, пояснил Хидиятов.

По его словам, сейчас в столице Татарстана открыты 24 школьных маршрута. Парк школьных автобусов составляет 25 единиц техники, передает корреспондент «Реального времени».



Ранее Ильнар Хидиятов рассказал, что в казанских школах не хватает преподавателей математики, русского языка и физики.