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В Казани может появиться новый школьный маршрут из поселка Беляевского в Юдино

14:53, 20.08.2018
В Казани может появиться новый школьный маршрут из поселка Беляевского в Юдино
Фото: kzn.ru

В Казани планируется открыть новый школьный маршрут. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

Предполагается, что автобус будет ходить от поселка Беляевского (Ново-Юдино) до школы №151 в поселке Юдино. В настоящее время открытие этого маршрута согласовывается, пояснил Хидиятов.

По его словам, сейчас в столице Татарстана открыты 24 школьных маршрута. Парк школьных автобусов составляет 25 единиц техники, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее Ильнар Хидиятов рассказал, что в казанских школах не хватает преподавателей математики, русского языка и физики.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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