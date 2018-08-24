Роспотребнадзор в Казани приостановил работу ресторана KFC

Управление Роспотребнадзора по Татарстану приостановило работу ООО «АмРест», осуществляющего деятельность в предприятии общественного питания KFC.



Надзорное ведомство выявило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. По итогам проверки выяснилось, что измеренные уровни шума при работающем и выключенном оборудовании в KFC превышают допустимые уровни для ночного времени суток.

«Совершенное правонарушение создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, превышение уровней шума оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую системы», — говорится в сообщении управления.

В результате в отношении ООО «АмРест» составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, инспекторы приостановили деятельность ресторана до рассмотрения дела по существу. Адрес заведения не уточняется.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу казанского кафе из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.