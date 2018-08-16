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Роспотребнадзор в Казани временно закрыл шашлычную из-за несоблюдения санитарных норм

16:12, 16.08.2018 1
Роспотребнадзор в Казани временно закрыл шашлычную из-за несоблюдения санитарных норм
Фото: torange.biz

Управление Роспотребнадзора по Татарстану приостановило работу казанского кафе из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку в здании на Чистопольской после жалобы от жителей соседнего дома на неудовлетворительные условия проживания из-за деятельности кафе, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По итогам проверки выяснилось, что кафе находится в отдельно стоящем одноэтажном здании, в производственном помещении которого жарили шашлык на мангале. При этом расстояние от кафе до 10-ти этажного жилого дома составляет всего 27 м при установленном минимальном расстоянии 50 м.

В результате в отношении владельца кафе возбудили административное дело по ст. 6.6. КоАП РФ, работу кафе приостановили на 40 суток до устранения нарушений.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:38
    В целом верно. НО двойные стандарты на лицо. Ничего что в 100 метрах дальше - стоит кафе Хинкальная и расстояние от жилого дома до кафе 10 м от положенных 50 и запах и гарь от туда идет не меньше. В чем разница? А разница в том, что в кафе "шашлычная" сидит ИПшник обычный, а вот Хинкальная...им можно.
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