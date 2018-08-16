Роспотребнадзор в Казани временно закрыл шашлычную из-за несоблюдения санитарных норм

Управление Роспотребнадзора по Татарстану приостановило работу казанского кафе из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.



Сотрудники надзорного ведомства провели проверку в здании на Чистопольской после жалобы от жителей соседнего дома на неудовлетворительные условия проживания из-за деятельности кафе, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По итогам проверки выяснилось, что кафе находится в отдельно стоящем одноэтажном здании, в производственном помещении которого жарили шашлык на мангале. При этом расстояние от кафе до 10-ти этажного жилого дома составляет всего 27 м при установленном минимальном расстоянии 50 м.

В результате в отношении владельца кафе возбудили административное дело по ст. 6.6. КоАП РФ, работу кафе приостановили на 40 суток до устранения нарушений.

