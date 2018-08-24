Информаторы США в Кремле затаились из соображений безопасности – СМИ

Крайне важные для ЦРУ осведомители в Кремле или близкие к нему оставили разведывательное управление без информации переда промежуточными выборами в конгресс США, которые пройдут в ноябре.



Осведомители не были раскрыты или убиты, скорее всего, они затаились в условиях более агрессивной контрразведки со стороны Москвы, передает The New York Times со ссылкой на чиновников, близких к американской разведке.

Отмечается, что на сбор разведданных повлияли высылка американских дипломатов из России и отравление Сергея Скрипаля.

Ранее Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Президент России Владимир Путин назвал ограничительные меры контрпродуктивными и бессмысленными.

