Новости общества

23:23 МСК
Новости раздела
Общество

Информаторы США в Кремле затаились из соображений безопасности – СМИ

22:50, 24.08.2018
Информаторы США в Кремле затаились из соображений безопасности – СМИ
Фото: mil.ru

Крайне важные для ЦРУ осведомители в Кремле или близкие к нему оставили разведывательное управление без информации переда промежуточными выборами в конгресс США, которые пройдут в ноябре.

Осведомители не были раскрыты или убиты, скорее всего, они затаились в условиях более агрессивной контрразведки со стороны Москвы, передает The New York Times со ссылкой на чиновников, близких к американской разведке.

Отмечается, что на сбор разведданных повлияли высылка американских дипломатов из России и отравление Сергея Скрипаля.

Ранее Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Президент России Владимир Путин назвал ограничительные меры контрпродуктивными и бессмысленными.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты