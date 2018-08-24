Правительство выдвинуло девять кандидатов в набсовет Промсвязьбанка
Правительство выдвинуло девять кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Промсвязьбанка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В качестве кандидатур предложили первого зампредседателя правительства Антона Силуанова, руководителя Федерального казначейства Роман Артюхин, первого замминистра финансов Леонид Горнин, замминистра промышленности Олег Рязанцев и руководитель временной администрации уполномоченного банка управления временных администраций «УК Фонда консолидации банковского сектора» Петр Фрадков и др.
В состав ревизионной комиссии предложено включить замруководителя Федерального казначейства Эли Исаева, начальника отдела управления Росимущества Матвея Гегешко, начальника отдела департамента Минфина Захара Сабанцева.
Ранее рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по долгосрочным долговым и депозитным рейтингам «Промсвязьбанка».ЭкономикаБанки
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