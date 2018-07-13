Moody's улучшило прогноз по рейтингам «Промсвязьбанка»

Рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по долгосрочным долговым и депозитным рейтингам «Промсвязьбанка» с «развивающегося» на «позитивный». Сам прогноз был подтвержден на уровне «B2».

«Рейтинговое действие последовало за прояснением ожидавшейся государственной поддержки в форме докапитализации через Агентство по страхованию вкладов, частичной передачей проблемных активов и выбытием «Автовазбанка», — говорится в сообщении Moody's.

Ранее стало известно, что „Промсвязьбанк“ не будет единственным банком для гособоронзаказа.