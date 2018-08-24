Следком Марий Эл официально подтвердил задержание вице-мэра Йошкар-Олы

Следственный комитет подтвердил задержание вице-мэра Йошкар-Олы Андрея Загайнова. По данным СКР, он действительно подозревается в получении взятки.

«По версии следствия, заместитель мэра города Йошкар-Олы Андрей Загайнов подозревается в покушении на получение взятки через посредника в сумме 250 тысяч рублей, которая была передана последнему вечером 21 августа 2018 года», — говорится в сообщении СУ СКР по РМЭ.

Отмечается, что Загайнов уже арестован. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере) продолжается.

Напомним, что слухи о задержании вице-мэра Йошкар-Олы появились еще 22 августа. На следующий день он не явился на работу. Однако в горадминистрации заявили, что чиновник просто заболел.