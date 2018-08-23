Вице-мэр Йошкар-Олы Загайнов не вышел на работу
Сегодня заместитель мэра Йошкар-Олы Андрей Загайнов отсутствует на рабочем месте.
В городской администрации утверждают, что он находится на больничном, передает портал «7x7».
Напомним, что вчера в СМИ появились сообщения о задержании чиновника. Марийские телеграм-каналы утверждают, что Загайнов попался на взятке.
Официального подтверждения информации о задержании вице-мэра пока не появлялось.ОбществоВластьПроисшествия
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