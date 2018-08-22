Вице-мэра Йошкар-Олы задержали за взяточничество — СМИ
Сегодня правоохранители задержали вице-мэра Йошкар-Олы Андрея Загайнова.
Замглавы администрации города подозревается во взяточничестве. Следствие считает, что чиновник получил деньги от предпринимателя, передает «7x7».
Вице-мэр столицы Марий Эл курировал выдачу разрешений на торговлю.
Напомним, что на сегодня под арестом находится бывший глава республики Леонид Маркелов. Он также подозревается в получении взятки.ОбществоВластьПроисшествия
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