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Вице-мэра Йошкар-Олы задержали за взяточничество — СМИ

20:56, 22.08.2018

Сегодня правоохранители задержали вице-мэра Йошкар-Олы Андрея Загайнова.

Замглавы администрации города подозревается во взяточничестве. Следствие считает, что чиновник получил деньги от предпринимателя, передает «7x7».

Вице-мэр столицы Марий Эл курировал выдачу разрешений на торговлю.

Напомним, что на сегодня под арестом находится бывший глава республики Леонид Маркелов. Он также подозревается в получении взятки.

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