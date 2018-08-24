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Финансовым омбудсменом в России назначен советник главы ЦБ Юрий Воронин

17:32, 24.08.2018
Финансовым омбудсменом в России назначен советник главы ЦБ Юрий Воронин
Фото: скриншот видео youtube.com

Уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг (финансовым омбудсменом) в РФ назначен Юрий Воронин. Его кандидатуру представил на пресс-конференции первый зампред Банка России Сергей Швецов.

По его словам, Воронин приступит к своим обязанностям с 3 сентября, передает RNS.

Отметим, что главный финансовый уполномоченный назначается советом директоров ЦБ.

Воронин в настоящее время занимает должность советника председателя ЦБ. До этого он работал руководителем аппарата Счетной палаты РФ.

Напомним, что 4 июня этого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России службы уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг. Указ вступает в силу с 3 сентября.

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