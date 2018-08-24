Финансовым омбудсменом в России назначен советник главы ЦБ Юрий Воронин
Уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг (финансовым омбудсменом) в РФ назначен Юрий Воронин. Его кандидатуру представил на пресс-конференции первый зампред Банка России Сергей Швецов.
По его словам, Воронин приступит к своим обязанностям с 3 сентября, передает RNS.
Отметим, что главный финансовый уполномоченный назначается советом директоров ЦБ.
Воронин в настоящее время занимает должность советника председателя ЦБ. До этого он работал руководителем аппарата Счетной палаты РФ.
Напомним, что 4 июня этого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России службы уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг. Указ вступает в силу с 3 сентября.ОбществоВласть
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