Финансовым омбудсменом в России назначен советник главы ЦБ Юрий Воронин

Уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг (финансовым омбудсменом) в РФ назначен Юрий Воронин. Его кандидатуру представил на пресс-конференции первый зампред Банка России Сергей Швецов.

По его словам, Воронин приступит к своим обязанностям с 3 сентября, передает RNS.

Отметим, что главный финансовый уполномоченный назначается советом директоров ЦБ.



Воронин в настоящее время занимает должность советника председателя ЦБ. До этого он работал руководителем аппарата Счетной палаты РФ.



Напомним, что 4 июня этого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России службы уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг. Указ вступает в силу с 3 сентября.