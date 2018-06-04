Путин подписал закон о финансовом омбудсмене

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России службы уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг (финансового омбудсмена). Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Указ вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Закон будет внедряться поэтапно. Сначала он будет касаться споров со страховщиками по автострахованию. С 1 января 2020 года финомбудсмен получит возможность разбирать претензии к микрофинансовым организациям.

Еще через год в систему войдут кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организации и негосударственные пенсионные фонды, передает ТАСС.