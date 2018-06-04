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Путин подписал закон о финансовом омбудсмене

18:43, 04.06.2018
Путин подписал закон о финансовом омбудсмене
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России службы уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг (финансового омбудсмена). Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Указ вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Закон будет внедряться поэтапно. Сначала он будет касаться споров со страховщиками по автострахованию. С 1 января 2020 года финомбудсмен получит возможность разбирать претензии к микрофинансовым организациям.

Еще через год в систему войдут кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организации и негосударственные пенсионные фонды, передает ТАСС.

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