В Татарстане средний размер микрозайма во II квартале сократился на 29%

В Татарстане средний размер микрозайма во II квартале 2018 года сократился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных исследований (НБКИ).

Таким образом, если в 2017 году он составлял 13 тыс. рублей, то теперь средний размер микрокредита равен 9 тыс. 270 рублям.



При этом динамика снижения среднего размера займа в регионе одна из самых значительных в России. Лидерами являются Алтайский (–33%) и Приморский (–30,7%) края. Для сравнения, в соседней Башкирии показатель снизился на 11,2%, следует из материалов НБКИ.



Самые большие суммы микрозайма зафиксированы в Москве — 16,9 тыс. рублей, Московской области — 13,9 тыс. рублей и Санкт-Петербурге — 13 тыс. рублей. Из регионов Приволжского федерального округа впереди Татарстана Самарская и Нижегородская (по 10,1 тыс. руб.), а также Саратовская области (9,4 тыс. руб.).



Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года в Татарстане средний размер микрозайма составил 10 577 рублей.