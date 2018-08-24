Следком расследует гибель 12-летнего мальчика в зерносушильном комплексе под Суксуном

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летнего подростка на территории зерносушильного комплекса в селе Тис Суксунского района в Пермском крае.

По информации ведомства, днем 22 августа школьник вместе с двумя сверстниками, гуляя по территории предприятия, забрался в бункер, наполненный зерном. Вертикальным транспортером мальчика затянуло в убывающее зерно. В результате этого он погиб.

Следователями совместно со специалистами проведен тщательный осмотр места происшествия. Улик, указывающих на насильственную смерть, обнаружено не было, рассказали в региональном СУ СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Татарстане за смерть ребенка акушерку наказали штрафом.