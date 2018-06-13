В Татарстане за смерть ребенка акушерку наказали штрафом

Алькеевский райсуд вынес приговор по делу акушера-гинеколога районной больницы, обвиненной в смерти новорожденного. Она наказана штрафом в 100 тысяч рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В качестве дополнительного наказания врача лишили права занимать определенные должности в течение трех лет, уточняется на сайте надзорного ведомства.

Как установлено судом, 12 ноября 2017 года 53-летняя врач-акушер по результатам обследования роженицы не указала на внутриутробную гипоксию плода и не приняла решение о проведении операции по кесаревому сечению. Тем же вечером пациентка родила мальчика, который через несколько часов после проведения реанимационных действий скончался от острой внутриутробной гипоксии с аспирацией околоплодных вод.

Согласно приговору, случившееся стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей.

Вину подсудимая полностью признала. Приговор не вступил в законную силу.

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